Megérkezett Amerika reakciója is a súlyos ukrán veszteségekre

A Biden-kormányzat várhatóan kedden jelenti be a legújabb fegyverszállítmányt, a cél az ukrán ellentámadás során megsérült vagy megsemmisült járművek pótlása, állítja két amerikai védelmi tisztviselő.

A U.S. Defense Official has stated that the White House will announce a New $325 Million Aid Package for Ukraine sometime tomorrow with the aims of replacing the at least 18 M2A2 Bradley ODS-SA IFVs and an Unknown number of Stryker 8x8 AFVs that the Ukrainian Armed Forces have pic.twitter.com/dPMKY3Yhti