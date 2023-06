Török-azeri együttműködést jelentettek be – Könnyebben érkezhet az azeri gáz

Azerbajdzsán és Törökország 2023-ban tizenhat közös hadgyakorlatot rendez, amelyek közül hatot már megtartottak - közölte Ilham Aliyev azerbajdzsáni elnök kedden Bakuban, miután tárgyalt hivatali partnerével, Recep Tayyip Erdogan török államfővel.

A mai napon megvitattuk jövőbeni terveinket a védelem és a védelmi ipar terén. Megelégedéssel vettük tudomásul, hogy idén 16 közös hadgyakorlatot tart a két ország, ebből hatot már végrehajtottak

- mondta Aliyev. Emlékeztetett arra, hogy a második karabahi háború után azt mondta: az azerbajdzsáni hadsereget török mintára fogják fejleszteni, ami szavai szerint most már jól érzékelhetően zajlik is. Aliyev hangsúlyozta, hogy Baku és Ankara továbbra is egységes állásponttal lép fel külpolitikai kérdésekben. Mint hangsúlyozta:

Az azeri-török egység fontos tényező a régió fejlődése, stabilitása és biztonsága szempontjából.

Erdogan azt emelte ki, hogy Ankara erőfeszítéseket tesz a Törökországon keresztüli földgázszállításokkal kapcsolatos európai aggodalmak eloszlatására.

Európából folyamatosan keresnek bennünket a földgázszállításokkal kapcsolatban, mi pedig a magunk részéről mindent megteszünk

- mondta a török elnök a sajtótájékoztatón. Kiemelte egyúttal, hogy az energetikai szférában zajló együttműködés kérdéseire nagy hangsúlyt fektettek bakui tárgyalásain.

Vannak olyan fejlesztéseink, amelyek végrehajtása évek óta folyamatban van. Energiaügyi minisztereink részletes tervet dolgoztak ki arra, mit fejleszthetünk a jövőben

- tette hozzá a török vezető.

Címlapkép: A török elnöki hivatal által közreadott képen Ilhan Aliyev azerbejdzsáni és Recep Tayyip Erdogan török elnök a fogadási ünnepségen Bakuban 2023. június 13-án. MTI/AP/Török elnöki hivatal