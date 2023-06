Videón a tűpontos találatok: két 2Sz19-est is elkapott az ukrán rakétatüzérség

Velika Novoszilka térségében zajlanak jelenleg a frontvonal legintenzívebb csatái: nagyon úgy látszik, hogy az ukrán fegyveres erők most erre a szektorra koncentrálják támadásukat.

A térségben a gyalogsági és páncélozott erők műveletei mellett heves tüzérségi harc is zajlik. Aktívak az ukrán HIMARS-rendszerek; nemrég egy olyan felvétel került elő, melyen az látható, hogy egy ilyen, amerikai MLRS-rendszer két orosz 2Sz19 Mszta-Sz típusú önjáró tarackot talál el. A fák között rejtőzködő orosz tüzérségi eszközöket ukrán drónok fedezték fel.

A tüzérségi rendszerekben keletkezett kár nem látható egyértelműen a felvételen.

Yalyns'ke, Donetsk Oblast, Ukrainian forces hit a pair of Russian 2S19 MSTA-S SPGs firing on the Velyka Novosilka axis with another pair of GMRLS rockets (likely M30A1 AW). pic.twitter.com/GWqif1OfZ7