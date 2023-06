Magasrangú delegáció látogat Tajvanról Kínába – Elkezdődhet végre a békülés?

A tajvani ellenzék vezető pártjának, a Kuomintangnak elnökhelyettese egy delegációval Kínába látogat - írja a South China Morning Post . A tajvani kormányzati szervek letartóztatások lehetőségére hívták fel az ellenzéki pártok figyelmét, ők ennek ellenére is az utazás mellett döntöttek.

Egy magasrangú delegáció tagjaként Hsziamen városába utazik a Kuomintang (KMT) elnökhelyettese, Andrew Hszia. A látogatás célja, hogy a tajvani magasrangú hivatalnokok is képviseltessék magukat a Kínában tartott Szoros Fórumon. A megbeszélések fő témája a Kína és Tajvan között húzódó tengeri szoros helyzete.

A Kuomintang jelenleg a sziget legnagyobb ellenzéki pártja, az érkező küldöttség nem is képviseli hivatalos kapacitásban Tajvant. A sziget kormánya azért nem küld az eseményre hivatalos delegációt, mert attól tart, hogy letartóztatja őket Kína. Hasonló atrocitások lehetőségéről az ellenzéki párt kínai delegációját is tájékoztatták, de ők ennek ellenére is elutaznak a fórumra.

A kétnapos esemény pénteken veszi kezdetét. KMT azt reméli, hogy segíti két, magát egyaránt Kínának valló, rivális állam közötti közeledést, és hozzájárulhat a 2016-ban felfüggesztett cserekapcsolatok és párbeszéd javításához. Akkor azért függesztették fel a párbeszédeket, mert a tajvani függetlenség-párti Demokratikus Progresszív Párt került hatalomra, amely visszautasította Peking „egy Kína” politikáját.

A találkozókat 2009 óta tartják, a mostani már a 15. alkalom lesz, amikor a riválisok képviselői a hideg kapcsolatok felmelegítéséről tárgyalnak. Nemcsak a KMT, hanem más, Pekinggel sokkal barátságosabb viszonyt ápoló tajvani ellenzéki párt is részt vesz a fórumon. A kínai delegáció legmagasabb rangú résztvevője Wang Huning, a Kínai Népi Politikai Tanácskozó Testület elnöke lesz.

Kína és Tajvan között kiélezett a politikai és katonai helyzet. Kína az elmúlt időszakban ismételten határincidensekkel tesztelte a sziget védelmét.

