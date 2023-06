Új megoldással próbálták kivédeni az ukránok a félelmetes Lancet-drónokat – Úgy néz ki, ez most nem sikerült

Lancet drónnal likvidált az orosz haderő egy szovjet gyártmányú P-18-as radart az ukrán fronton.

Az incidensről készült videón az látható, hogy az ukrán haderő farönkökkel próbálja védeni a radarrendszert: ezek a rönkök valószínűleg egyszerre hivatottak álcázni és improvizált kiegészítő-páncélzatként védeni a járműveket.

A videón jól látható: a Lancet átüti a farakást és a radarrendszer lelkének számító járművet is. A jármű nem robban fel, viszont a belső terében keletkezett kár aligha lesz javítható.

️Lancet strike on a P-18 surveillance radar. Why did they think the wood was gonna help lmao pic.twitter.com/gYDU8lopD5