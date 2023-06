Váratlan látogatók hoznának békét Kijevbe és Moszkvába

Vlagyimir Putyin orosz elnök pénteken Szentpéterváron találkozik az Egyesült Arab Emírségek elnökével - jelentette a RIA hírügynökség. Eközben Cyril Ramaphosa dél-afrikai elnök egy afrikai békemisszió részeként Ukrajnába érkezett, ahol a tervek szerint találkozik Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel, mielőtt szombaton Oroszországba utazik, hogy Putyinnal tárgyaljon.

Ramaphosa Ukrajnába érkezését a dél-afrikai elnökség a Twitteren dokumentálta, ahol látható, amint Lengyelországon keresztül utazva vonattal érkezik a Kijev melletti Bucsa térségébe.

[ARRIVAL]: His Excellency President has arrived at Nemishaeve Railway Station in Ukraine and is received by Ukraine's Special Envoy for Africa & the Middle East Ambassador Maksym Subhk and South African Ambassador to Ukraine Mr Andre Groenewald. @CyrilRamaphosa