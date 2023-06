Döbbenetes felvételek: így néz ki most a Nova Kahovka-i víztározó

Ökológiai válságot okozott a gátszakadás Dél-Ukrajnában, szinte teljesen kiszáradt a víztározó medre. A katasztrófa után két héttel úgy tűnik, hogy Ukrajna legnagyobb víztározója szinte teljesen kiszáradt. A Nova Kahovka-i gát június 6-án szakadt át, feltehetően robbanás következtében. A jelek arra utalnak, hogy valószínűleg az oroszok robbantottak, de a pontos körülmények egyelőre tisztázatlanok.

