Komoly jutalmat kapott egy Leopard tankot kilövő orosz katona

A minisztérium által közzétett videón Alekszandr Karelin, az orosz felsőház, a Szövetségi Gyűlés szenátora adja át a jutalomról szóló igazolást az Andrej Kravcov nevű katonának egy kórházban. A minisztérium nem közölte, hogy Kravcov mikor és hol lőtte ki a Leopard tankot, ahogy azt sem, hogy miért került kórházba. (A videón látszik, hogy elvesztette a jobb karját.)

The Russian soldier who destroyed the Leopard received a prize of 1 million rubles A certificate of payment to Andrei Kravtsov was presented by the Senator of the Federation Council, three-time Olympic champion in Greco-Roman wrestling Alexander Karelin pic.twitter.com/6YgsLpz6XE