Hídrobbantással védik meg Moszkvát Putyin katonái?

Az alábbi Twitter-bejegyzésben szereplő térképen azok a helyek láthatók, amelyeket a Moszkva felé irányuló közúti forgalom számára lezártak. A forgalmat az Oka folyón átívelő három hídon – az M-4 Don, M-5 Ural és M-2 Krym autópályákon – vágták el az orosz BAZA szerint.

Places in the Moscow region where traffic in the direction to Moscow is blocked.Traffic was blocked on three bridges across the Oka River - on the M-4 Don, M-5 Ural and M-2 Krym highways. - Russian media BAZA pic.twitter.com/JixiPMf6CM