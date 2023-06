Itt a vége a Wagnernek? Besorozzák őket az orosz hadseregbe

A Wagner zsoldosok egy része szerződést köt a védelmi minisztériummal – közölte Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője.

Az orosz politikus közlése szerint azok a Wagner-zsoldosok, akik nem vettek részt a lázadásban, szerződéseket fognak kötni a védelmi minisztériummal, és nem fogják őket felelősségre vonni.

️Putin's spokesman: Part of Wagner mercenaries will sign contracts with Defense Ministry. The Wagner mercenaries who did not participate in the rebellion will sign contracts with the Defense Ministry and will not be prosecuted, Russian dictator Vladimir Putin's spokesman {:url}