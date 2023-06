Itt a vége? Lefújták a riadót, megkezdődött a rend helyreállítása Oroszországban

Oroszországból érkező információk szerint megkezdődött a rend helyreállítása az országban. Lipetszkben például elkezdték betemetni a nap folyamán megásott lyukakat egy autóúton:

Az Orosz Nemzeti Gárda (Rosgvardiya) és más fegyveres alakulatok pedig az orosz védelmi minisztériumtól parancsot kaphattak arra, hogy térjenek vissza a bázisaikra.

️Shot: Armored personnel carriers and vehicles of the Russian Guard leave checkpoints in Moscow pic.twitter.com/sMt3ReDiI7

Russian National Guard (Rosgvardiya) and Military Forces have reportedly received Orders from the Ministry of Defense that they are to Return to Base. pic.twitter.com/YjdukGF18l