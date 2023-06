Videó: előkerült Prigozsin, tapsvihar közepette távozott Rosztovból

Jevgenyij Prigozsin egy fekete autóban hagyta el a Déli Katonai Parancsokság épületét Rosztov-na-Donuban. A felvételen látható, az egész nap megszállás alatt tartott lakosság ünnepli a zsoldosvezért, egy fiatal orosz még a járműhöz is odaszalad, hogy kezet rázhasson.

left the headquarters of the Southern Military District in by car. He was applauded and people came to shake hands. #Prigozhin