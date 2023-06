Zelenszkij szerint ma megmutatta Oroszország, mire képes

Volodimir Zelenszkij szerint először is a világnak nem kell félnie. „Tudjuk, mi véd meg minket. Az egységünk” – fogalmazott.

Ukrajna az elnök szerint minden bizonnyal képes lesz megvédeni Európát bármilyen orosz erővel szemben, és nem számít, hogy ki a parancsnokuk, meg fogják védeni. Európa keleti szárnyának biztonsága csak a mi védelmünkön múlik – fogalmazott.

Szerinte itt az ideje, hogy a világon mindenki őszintén kimondja, hogy Oroszország minden bűnös akciója Ukrajna ellen nem provokáció eredménye. Szerinte már a júliusi vilniusi csúcstalálkozón történelmi esély nyílik arra, hogy valódi döntéseket hozzanak, anélkül, hogy Oroszországra tekintetének vissza.

Azt ígérte, megvédik országukat és szabadságukat, hiszen tudják, hogyan kell győzni.

„Minél tovább maradnak csapataitok ukrán földön, annál nagyobb pusztítást hoznak Oroszországnak. Minél tovább van ez az ember a Kremlben, annál több katasztrófa fog bekövetkezni.” – üzente végül az oroszoknak.

Today, the world saw that the bosses of Russia do not control anything. Nothing at all. Complete chaos. Complete absence of any predictability.First, the world should not be afraid. We know what protects us. Our unity.Ukraine will definitely be able to protect Europe from any {:url}