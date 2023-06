Baljós előrejelzések érkeztek - Ilyen lehet egy Putyin nélküli Oroszország?

Edward Lucas, a Centre for European Policy Analysis vezető tanácsadója a BBC Radio 4 The World This Weekend című műsorában nyilatkozott: "Nagyon kevés előkészületet tettünk ebben az országban, és nagyon keveset gondolkodtunk a Putyin utáni Oroszországról.

Mindenféle dilemmákkal és nehézségekkel kell szembenéznünk, és már most el kell kezdenünk gondolkodni azon, hogyan kezeljük ezeket.

A szakember szerint több fogós kérdés is felmerül, például hogy

aggódni kell-e amiatt, hogy Oroszország Kína karjaiba kerül, fel fog-e bomlani az ország, esetleg teljesen elterjed a fasizmus, vagy akár hosszú ideig tartó zűrzavar és káosz következik?

"Vajon a nukleáris fegyvereiket használják majd alkueszközként, hogy megpróbáljanak megszerezni dolgokat? Ezek mind olyan kérdések, amelyekkel foglalkoznunk kellene, de a legtöbb nyugati fővárosban nem látom ezeket." - fogalmazott Lucas.

A szakember szerint akár egy évtizedig vagy még tovább is szembe kell néznünk egy mélységesen veszélyes és kiszámíthatatlan Oroszországgal, azzal a "felületes biztonsági helyzettel" szemben, amit Putyin hatalmon levése jelent jelenleg.

