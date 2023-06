Mi lesz a külföldi kiküldetésben lévő Wagner-harcosokkal? – Lavrov megadta a választ

A Wagner számos afrikai országban jelen van, hivatalosan kiképzőkkel, valójában harcoló alakulatokkal is, akiknek a nevéhez több háborús bűncselekményt is kötnek. A zsoldoscsoport arany- és gyémántbányákat is birtokol, többek között Szudánban és a Közép-afrikai Köztársaságban is. A legerőteljesebb Wagner-jelenlét az utóbbi országban, illetve Maliban található.

A zsoldoscsoport szombati puccskísérlete kapcsán fölmerült, hogy a Wagner Afrikából is kivonulhat, ami rosszul jönne azoknak az országvezetőknek, akik a zsoldosok segítségével tartják fent hatalmukat. Szergej Lavrov megnyugtatásukul közölte, hogy mind Malinak, mind a Közép-afrikai Köztársaságnak a magánhadseregen kívül az orosz kormánnyal is vannak kapcsolatai. Leszögezte, hogy az orosz katonai tanácsadók százai maradnak a térségben.

Abból indulunk ki, hogy Oroszország és afrikai partnereink stratégiai kapcsolatába nem lehet konjunkturális megfontolásokat bevinni

– mondta, hozzátéve, hogy a júliusra tervezett orosz–afrikai csúcstalálkozó előkészítése rendben halad.

Lavrov megjegyezte, hogy a szombaton történtek után több hivatali partnere fejezte ki szolidaritását mind neki, mind Vlagyimir Putyin elnöknek. Az orosz államfőt hétfőn az iráni elnök és a katari emír telefonon biztosította támogatásáról, és hasonlóképpen nyilatkozott Damaszkuszban a szíriai vezető is.

