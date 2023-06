Bővül az együttműködés: csúcskategóriás amerikai fegyverek kerülhetnek Kína szomszédjába

Az Egyesült Államok tisztségviselői szerint ideje lenne a háromoldalú katonai megegyezést tovább bővíteni – írja a DefenseOne . Az AUKUS-megállapodás második, védelmi kapacitások bővítéséről szóló pillére keltette fel több ország figyelmét is, akár meg is duplázódhat a tagországok száma.

A Fehér Ház nyitott arra, hogy további országokat vegyenek be az AUKUS egyezménybe, amennyiben azok is hozzá tudnak járulni a technológiai tudáscseréhez. Kurt Campbell, az Egyesült Államok nemzetbiztonsági Tanács Indo-Csendes-óceáni koordinátora egy hétfői hivatalos eseményen mondta el, hogy több ország is érdeklődik a csatlakozás iránt. Ez szerinte örömteli, és a Fehér Ház nem zárkózik el a bővítés elől.

Az AUKUS-egyezményt 2021 szeptemberében jelentette be Ausztrália, az Egyesült Királyság és az Egyesült Államok. A háromoldalú megállapodás első pillére, hogy a britek és az amerikaiak segíteni fogják Ausztráliát nukleáris tengeralattjárók beszerzésében. Várhatóan 2040-re érkezik meg legalább nyolc atommeghajtású, támadó tengeralattjáró a szigetországba.

A megállapodás második része az országok közötti kulcstechnológiák megosztásáról szól, ez elsősorban hiperszonikus fegyverek, cirkálórakéták, precíziós rakéták telepítését jelenti.

A kritikus védelmi kapacitások növelése iránt Új-Zéland, Dél-Korea és Franciaország is érdeklődik.

Campbell elmondta, hogy valódi hozzájárulást várnak el a csatlakozó országoktól, ezzel mindegyik fél jelentős technológiai fejlődést tud elérni.

Az egyezményt Kína többször is kritizálta, a pekingi vezetés szerint a kezdeményezés elsősorban ellenük szól. Hszi Csin-ping, kínai elnök számos alkalommal is felszólalt ellene, különösen azt a részt emelte ki, hogy szerinte katonai minőségű uránhoz juthat Ausztrália. Ausztrália nem tartozik az atomhatalmak közé. Egy további bővítés jelentősen növelné a Peking ellen szövődő katonai együttműködés méretét. A jelenlegi biztonsági dilemmák középpontjában Tajvan kérdése áll.

A kép forrása: POIS Yuri Ramsey/Australian Defence Force via Getty Images