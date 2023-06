Nagy robbanás volt egy bulgáriai fegyvergyárban, Oroszország sejlik fel a háttérben

Minden intézkedést megtettünk annak érdekében, hogy az emberek biztonságban legyenek, és hogy a bolgár ipart ne érintsék az ilyen rajtaütések

– jelentette ki Bogdanov.

Tavaly augusztusban ugyancsak Karnobat városában egy lőszerraktár is felrobbant, azt szintén Moszkva számlájára írták. Mindkét létesítmény Emilian Gebrev bolgár fegyverkereskedő birtokában van. Gebrev 2015-ben majdnem halálos novicsokmérgezést szenvedett, amelynek elkövetésével a bolgár hatóságok később három orosz állampolgárt vádoltak meg, akik az orosz katonai titkosszolgálat, a GRU ügynökei voltak.

Gebrev most azt mondta, nem tudja, mi okozhatta a tüzet.

A robbanásban senki nem sérült meg, Nyikolaj Denkov miniszterelnök viszont elrendelte az ország összes fegyvergyárának ellenőrzését.

Bulgária Ukrajna jelentős fegyverszállítójának számít, elsősorban régi szovjet gyártmányú fegyvereket küld az országnak.

An ammunition depot of a businessman who supplied weapons to Ukraine burned down in Bulgaria. Residents of Karnobat woke up due to a series of strong explosions, writes BNR.This is the second fire in a year at the warehouse of arms dealer Emilian Gebrev. So far, no link has pic.twitter.com/Ru684CktaF