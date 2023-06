Putyin: a dicsőséges orosz hadsereg hősiesen leverte a Wagner csoport lázadását

Az orosz haderő tagjai előtt mondott ma beszédet Vlagyimir Putyin orosz elnök. Az orosz vezető elsősorban az orosz katonák helytállását méltatta a puccs során, kiemelve, hogy szerinte az orosz hadsereg sikeresen leverte a Wagner csoport lázadását.

Ma beszédet mondott Vlagyimir Putyin orosz elnök az orosz haderő tagjainak a moszkvai Katedrálisok terén.

A beszéd során Vlagyimir Putyin a katonák és gárdisták helytállását méltatta, mivel szerinte nekik köszönhető az, hogy a Wagner csoport lázadása nem járt sikerrel. Putyin úgy látja, a fegyveres erők beavatkozása nélkül Oroszország polgárháborúba sodródott volna.

Elmondta: szerinte Oroszország belső védelme tökéletesen helyt állt a lázadás során, nem volt szükség arra, hogy a „különleges műveletben” résztvevő alakulatokat átcsoportosítsák az ország védelmére.

Köszönetet mondott az orosz védelmi erők „hűségéért és bátorságáért” a lázadás során.

Hozzátette: szerinte sem a hadsereg, sem a lakosság nem támogatta a Wagner csoport felkelését, melyet sikeresen levertek az orosz védelmi erők.

Az orosz vezető beszéde alapján világos, hogy kialakult már a hivatalos, valós eseményekkel több szempontból is ellentmondó orosz állami narratíva a Wagner-lázadás eseményeiről: a hadsereg intézkedett, leverte a zendülést, megvédte Moszkvát a külföldi ügynökök által szervezett puccskísérlettől.



A valóság ezzel szemben az, hogy a Wagner csoport szinte nulla ellenállással robogott át három orosz megyén és elfoglalt egy 1,1 milliós nagyvárost is, Rosztov-na-Donut. Egy ideig a Wagner őrizetében volt Oroszország helyettes védelmi minisztere is.



Azok a szárazföldi alakulatok, melyek a Wagner útjába kerültek, kivétel nélkül letették a fegyvert, mindössze a légierő vette fel a harcot a lázadókkal. A rosztovi felvételekből pedig úgy tűnt, a lakosság széles körben támogatja a Wagner csoport lázadását.



Azt is tudni lehet, hogy a Wagner-felkelés nem azért ért véget, mert az orosz haderő szétverte volna, hanem mert Aljakszandr Lukasenka belarusz elnök mediált Vlagyimir Putyin és Jevgenyij Prigozsin, a lázadók vezére közt, Prigozsin végül önként távozott Oroszországból és visszavonulásra utasította embereit. A visszavonulás még azelőtt megkezdődött, hogy a Wagner elérte volna Moszkvát, fegyveres összecsapásra nem került sor az orosz főváros körül.



A hősiesen helytálló orosz hadsereg narratívája alighanem a fegyveres erőkbe és az állami intézményekbe vetett bizalmat hivatott erősíteni, de valóságalapja finoman szólva is vitathatónak nevezhető.

Címlapkép: Mikhail Svetlov/Getty Images