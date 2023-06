Sosem látott felvétel került elő a Wagner-puccsról: hatalmas robbanás rázta meg Voronyezs térségét

Az alábbi videó a június 24-ei Wagner-puccs idejéről származik, Voronyezs egyik autópályáján készült. Egy civil gépjármű fedélzeti kamerája azt rögzítette, ahogy a szembe sávban haladó teherautó-konvoj mögötti Wagner rohamosztagot bombázza az orosz légierő. A felvételen hatalmas robbanás látható: valami biztosan megsemmisül, de azt nem látni, hogy a Wagner konvojt éri-e találat, vagy útjukból kitérni próbáló teherautókat.

️Russian airstrike on a Wagner convoy which was moving along a busy highway in the Voronezh region. pic.twitter.com/auDA7QywG6