Egy teljes megye lakóit szólította fel menekülésre az ukrán hadsereg

Az ukrán hadsereg menekülésre szólította fel csütörtökön az orosz határ menti, északkeleti fekvésű Szumi megye lakóit a folytonos tüzérségi támadások miatt.

Mindenkit felszólítok, kérem meneküljenek, hogy megóvhassák saját életüket!

- közölte Szerhij Najev ukrán altábornagy Telegram-oldalán. Mint írta, a helyi hatóságok az emberek segítségére lesznek az evakuációban.

Oroszország naponta rakétavetőkkel, tüzérséggel és siklóbombákkal támadja a térséget.

Szumi az északi műveleti térség legveszélyesebb szakasza

- húzta alá az ukrán altábornagy.

Korábban megírtuk, hogy amerikai Institute for the Study of War (ISW) védelmi elemzőintézet szerdai jelentése szerint bár hivatalosan továbbra is Valerij Geraszimov vezérkari főnök az ukrajnai „különleges katonai művelet” vezetője, a Wagner-lázadást követően titokban Mihail Teplinszkij vezérezredest bízhatták meg a hadműveletek tényleges irányításával.

