Születésnapjára saját várost kapott a volt türkmén elnök

Az Arkadag szót, ami magyarul védelmezőt jelent, nemhivatalos jelzőként használják a türkmén médiában az országot 2022-ig 15 éven át irányító elnökre utalva, aki csütörtökön töltötte be 66. születésnapját, és jelenleg az iszlám szent városában, Mekkában tartózkodik.

Arkadag város Berdimuhamedow szülőhelyének (Babarab) közelében fekszik, a dél-türkmenisztáni Ahal tartományban. A 73 ezer lakos befogadására alkalmas okosváros építési költségei elérték a 3,3 milliárd dollárt (mintegy 1118 milliárd forint).

Arkadagban minden épület fehér, a lakóházak hét emelet magasak, a türkmén mondavilágban ugyanis a hét a szerencse száma.

A 66 éves politikus távollétében a meghívott vendégeket Berdimuhamedow 41 éves fia, Serdar Berdimuhamedow jelenlegi türkmén államfő fogadta. Az átadási ünnepségen többek között Recep Tayyip Erdogan török elnök is részt vett, aki a fenntarthatóság jegyében elektromos autót ajándékozott Berdimuhamedownak, miután a városba csak ilyen autóval lehet belépni.

- presents a photo essay by Natalia Kolesnikova on the inauguration of Arkadag, a $ 5-billion #Turkmenistan