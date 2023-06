Új egyenruhát kapnak az orosz katonák: úgy néz ki, egy az egyben lenyúltak egy amerikai találmányt

Elkezdték a frontszolgálatot teljesítő orosz katonai alakulatok felszerelését az „új, minden időjárási körülményeknek megfelelő” gyakorló egyenruhával – adja hírül a Zvezda News. Az eseményről szóló videón jól látható: az orosz védelmi minisztérium szinte egy az egyben lemásolta az amerikai haderő által használt „multicam” rejtőmintát, ilyen egyenruhákat kapnak az orosz katonák a régi, zöld EMR helyett.

A „különleges katonai műveletnek,” vagyis ukrajnai háborúnak megfelelő, „minden időjárási körülmény és terepviszony” közt rejtő egyenruhákkal szerelik fel a frontszolgálatot teljesítő orosz katonákat – adta hírül az orosz védelmi minisztérium hírportálja, a Zvezda News.

Az ünnepélyes átadásról videót is közzé tett a moszkvai szervezet: ezen jól látható az új egyenruha is. A felvételeken egyértelműen látszik: az egyenruha álcamintája szinte teljesen megegyezik az amerikai multicam / OCP rejtőmintákkal, a különbség mindössze néhány színárnyalatban látható. A szabásminta is újnak tűnik, úgy néz ki, az oroszok szakítottak az eddig rendszeresített VKBO-mintával, de ebben nem másolták le teljes egészében az amerikai ACU-egyenruhát.

The Russian military was given a new uniform, created specifically for the special military operation. pic.twitter.com/yXc3q02BO1 — Zlatti71 (@djuric_zlatko) June 30, 2023

Multicam-rejtőmintás gyakorlókat amúgy a háború eleje óta mind orosz, mind ukrán oldalon egyaránt használnak. Oroszországban főleg az irreguláris alakulatok (pl. Wagner csoport, Ahmat) és a különleges erők használják ezeket a felszereléseket, a reguláris erők sötétzöld, úgynevezett EMR-mintás gyakorlókban harcolnak. Mivel a multicam-rejtőminta ukrán oldalon is elterjedt, javarészt színes szalagokkal különböztetik meg egymást a harcoló felek.

Nem ez az első amerikai álcaminta, amely széles körben, hivatalosan is rendszeresítésre kerül az orosz haderőben, az A-TACS FG álcamintát az orosz nemzeti gárda régóta használja.

Az új egyenruhákat tavaszra ígérte az orosz védelmi minisztérium, korábbi videók alapján jó eséllyel még a mostani videó előtt megkezdődött a kiosztásuk az orosz haderő tagjainak.

