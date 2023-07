Merre tovább Európa? – Így valósítaná meg az unió nagyszabású kezdeményezéseit a gyakorlatban

Az Európai Bizottság június 22-én jelentette be a 2023. évi Új Európai Bauhaus-díjak 15 nyertesét és azt is, hogy melyik 14 kiválasztott projekt részesül 65 millió eurós beruházásban a kohéziós politika keretében kiírt első „Európai Városfejlesztési Kezdeményezés – Innovatív intézkedések” pályázati felhívás nyomán.

Az Új Európai Bauhaus-díjak 2023-ra az EU tagállamaiból lehetett pályázni, illetve az első alkalommal a Nyugat-Balkán országai számára is nyitott volt a lehetőség. A díjak 30 000 euróig terjedő összeggel jutalmazzák a fenntarthatóságot, az esztétikát és a befogadást – az Új Európai Bauhaus három egymást kiegészítő értékét – összekapcsoló példaértékű kezdeményezéseket.

Az Új Európai Bauhaus egy kreatív és interdiszciplináris kezdeményezés, amely fontos részét alkotja az európai zöld megállapodás gyakorlati megvalósításának.

Ha az európai zöld megállapodásnak van lelke, akkor az az Új Európai Bauhaus, amely a kreativitás robbanásszerű növekedéséhez vezetett az egész Unióban.

- mondta Ursula Von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke a kezdeményezésről, aki az Unió helyzetéről szóló, 2020. évi beszédében jelentette be az Új Európai Bauhaus koncepcióját, melynek kialakításában Európa-szerte és azon túl is emberek és szervezetek ezrei vettek részt.

Az Új Európai Bauhaus-díj olyan már meglévő projekteket vagy ötleteket díjaz, amelyek inspiráló példaként szolgálnak Európa fenntarthatóbbá, szebbé és befogadóbbá tétele terén, és azt is megmutatják, hogy az európai zöld megállapodás által támogatott fenntartható megoldások lehetnek befogadóak és szépek is.

A 61 döntős közül kiválasztott 15 díjazott akár 30 000 eurót is elérő pénzdíjban részesült, valamint kapott egy olyan kommunikációs csomagot is, amelynek segítségével továbbfejlesztheti és reklámozhatja a projektjét és koncepcióját.

A díjakat idén négy tematikus kategóriában ítélték oda:

A díjakat átadó Elisa Ferreira, a kohézióért és reformokért felelős biztos az eseményen hangsúlyozta, hogy ez egy alulról felfele épülő kezdeményezés, ami mint ilyen, elég ritka az unióban, ezáltal azonban kiemelkedő lehetőséget nyújt a részvevőknek, hogy a tagállami szint beiktatása nélkül tudjanak követlenül pályázni. A projektek finanszírozása kapcsán újságírói kérdésre Ferreira megjegyezte, hogy az eddigi magyar díjazottak támogatását nem érintik a jelenleg a Bizottság és a magyar kormány közötti felfüggesztett kifizetések.

Azt is hangsúlyozta a biztos, hogy idén először a kezdeményezések nyitottak voltak az ukránok számára is, azonban a Portfolio kérdésére elmondta, hogy bár egyszerre lett uniós tagjelölt Ukrajna és Moldávia, az utóbbiból idén még nem érkeztek pályázatok. Ukrajna kapcsán kihangsúlyozta Ferreira, hogy amellett, hogy az 50 milliárd euró, amit az unió felajánlott az ország újjáépítésére, értékeiben az Új Európai Bauhaus jegyében lesz felhasználva, a szóban forgó összeg nem az Új Európai Bauhaus projekt keretéből származik. Az újjáépítés kapcsán mindenesetre az egyik legfontosabb dolog az lesz, hogy a visszaépítés még jobb legyen, mint az eredeti állapot volt.

Ukrajna kapcsán érdemes megjegyezni, hogy a díjátadó ezen részének a végén Ferreira a színpadra invitálta Ukrajna hivatalos képviselőit, akiket kifejezték a hálájukat, amiért az Európai Unió és az Új Európai Bauhaus közössége ilyen erősen áll ki mellettük. Egy apró ajándékot is átadtak a biztosnak, miközben folyamatos hangos taps kísérte a gesztust majd a hozzá kapcsolódó gondolatokat is a résztvevők részéről. A hosszú taps ereje, és az, ahogyan az természetes módon, szinte elsöprően érkezett minden résztvevőtől, Ferreira bátorító szavaival együtt elég erős jelét adták Ukrajna támogatottságának. Mindezek azt a hatást keltették, hogy a jelenlévők közül senki sem számol igazán azzal, hogy Kijev elveszítheti a háborút, és mindenki már az újjáépítéssel, és az ezzel meginduló integrációval foglalkozik inkább.

A 450 millió eurós ERFA-költségvetéssel rendelkező Európai Városfejlesztési Kezdeményezés egy új eszköz, amely a 2021–2027-es kohéziós politika városi dimenzióját támogatja. A 2021–2027-es időszakban az ERFA-források legalább 8%-át minden tagállamban maguk a városok által, saját fenntartható városfejlesztési stratégiáik alapján kiválasztott prioritásokra és projektekre kell fordítani.

Az Európai Városfejlesztési Kezdeményezés célja, hogy támogassa a városokat a méretre szabható és átadható innovatív ötletek tesztelésében és kidolgozásában, és hogy Európa-szerte terjessze a tesztelt megoldásokból származó előnyöket, például a 2021–2027-es kohéziós politikai programok keretében a városok rendelkezésére álló források felhasználásával.

A díj idei nyertesei mellett a rendezvényen az Európai Városfejlesztési Kezdeményezés felhívása nyomán kiválasztott 14 projektet is bemutatták. A projektek az Unió 12 tagállamának egymástól igen eltérő városi környezetéből származnak. Minden projekt legfeljebb 5 millió euró összegű ERFA-társfinanszírozásban részesül, és három és fél év áll rendelkezésre a megvalósításukra. Az ERFA a kiválasztott projektek költségeinek 80%-át finanszírozza.

