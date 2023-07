Teljes a káosz Franciaországban: lángoló épületekről, utcán járőröző milíciákról érkeznek videók

Franciaország ismét lángba borult azt követően, hogy a múlt hét folyamán a rendőrség végzett egy 17 éves arab származású francia fiatallal, aki autójával megpróbált elmenekülni egy ellenőrzés során. Folyamatosan érkeznek a felvételek a brutális károkról.

A legtöbb videó az utcai zavargásokról érkezik, de néhány felvételen az is látható, ahogy elég komoly tüzek pusztítanak több francia nagyvárosban.

France civil war part 2!High raises burning, Parking garage on fire!It's getting worse by the day Thread #FranceRiots — Micah (Dearth) July 3, 2023

A lángok egy részét ma reggelre sem sikerült megfékezni, a városok fölött gomolygó füst már inkább háborús zónára emlékeztet.

France this morning. Looks like Somalia during black hawk down when they set all the tires on fire. #FranceRiots — Raging (Rob) July 3, 2023

A lakosság egy része az értékeik védelme érdekében fel is fegyverkezett, a következő felvételen például japánra hajazó kardokkal strázsálnak az autóik előtt.

French citizens out on streets of Metz to protect their cars from rioters with the help of Japanese Katana swords.France is lawless at the moment pic.twitter.com/aaT3o3Ollg — Visegrád (24) July 2, 2023

Egyes hírek szerint mostanra már a fociultrák is utcára vonultak, igaz, ők elméletileg a boltok és utcán parkoló autók miatt járőröznek. A lenti videón elméletileg a Lyon szurkolóinak egy nagyobb csoportja látható.

A címlapkép illusztráció, forrása: Getty Images