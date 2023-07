Térképek: így áll most az ukrán ellentámadás

Az amerikai Institute for the Study of War (ISW) védelmi elemzőintézet vasárnapi jelentése szerint a nap folyamán az ukrán erők a front hat szektorán hajtott végre ellentámadási műveleteket, és néhány részen területeket foglaltak vissza.

Az orosz védelmi minisztérium és más orosz források szerint az ukrán erők a következő szektorokban hajtottak végre ellentámadási műveleteket:

Liman irányába,

Bahmut környékén,

az Avdijivka és Donyeck város közötti frontvonalon,

Donyeck megye nyugati részén

Donyeck és Zaporizzsja megye határánál,

Zaporizzsja megye nyugati részén.

NEW: forces reportedly conducted operations in six sectors of the front on July 2 and made gains in some of these areas. ⬇️Latest assessment w/ : #Ukrainian — ISW (@TheStudyofWar) July 3, 2023

Szerhij Csereváty ukrán katonai szóvivő szerint csapataik Bahmut környékén törtek előre. Egy orosz katonai blogger szerint az ukránok Bahmuttól 7 kilométerre, Kliscsivkától délnyugatra értek el nem részletezett eredményeket.

Oblast: and forces continued to conduct limited ground attacks around on June 2. #Donetsk — ISW (@TheStudyofWar) July 3, 2023

Szombaton publikált geolokalizált felvételek szerint az ukrán erők Donyeck megye nyugati részén, Vuhledártól 12 kilométerre délkeletre, Volodimirivkától északkeletre haladtak előre.

4/ Geolocated footage published July 1 indicates that forces advanced northeast of Volodymyrivka (12km SE of ) in western Oblast. #Ukrainian — ISW (@TheStudyofWar) July 3, 2023

Orosz források szerint az ukrán csapatok Zaporizzsja megye nyugati részén, Orihivtől délre és délkeletre folytattak ellentámadási műveleteket.

5/ sources claimed that forces continued operations south and southwest of in western Oblast. #Russian — ISW (@TheStudyofWar) July 3, 2023

Vlagyimir Rogov Zaporizzsja megyei orosz tisztviselő szerint az ukránok Robotjne térségében az orosz lövészárkokig haladtak előre, és jelenleg is közelharcok folynak ezeknél a lövészárkoknál.

6/ Oblast occupation deputy Vladimir Rogov claimed that Ukrainian forces advanced towards Russian trench positions near Robotyne (12km south of ) and that there is ongoing close combat in these trenches. #Zaporizhia — ISW (@TheStudyofWar) July 3, 2023

Egyes orosz források szerint a mostani ellentámadások kisebb taktikai műveletek, szemben a korábbi ukrán offenzívákkal.

Címlapkép: Ukrán páncélos Szlovjanszknál 2023. június 27-én. Celestino Arce/NurPhoto via Getty Images