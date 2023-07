Kilométeres tűzoszlop jelent meg Donyeck fölött - Itt mégis mi történt?

Makijivka egy Donyeck városával lényegében összeépült település, melyet szerda hajnalban hatalmas robbanás rázott meg. Az orosz sajtó szerint az ukrán rakéták egy kórházat találtak el, szánt szándékkal.

Ukrainian HIMARS strike on a Russian weapons depot in Makiivka.Major explosion pic.twitter.com/fh8cyS0L4W

A robbanásról készült videó alapján joggal merül fel az a kérdés, hogy ugyan mit tárolhattak az oroszok az említett kórházban, melynek berobbanása számos másodlagos detonációval és kilométeres tűzoszloppal járt.

Ukrainian forces hit a massive stockpile of Russian rocket artillery in Donetsk city. pic.twitter.com/okgD5yppA0

Nemsokkal később megjelent egy videó arról, hogy az említett egészségügyi létesítmény hogyan is nézett ki az ukrán támadás előtt: a kórház első pillantásra leginkább egy be nem fejezett lakóépületre hasonlít, melynek udvarán a BM-21 Grad rakéta-sorozatvető által használt rakétákra megszólalásig hasonlító "orvosi eszközök" láthatóak.

Yesterday's explosion in the occupied Makiivka - Russian armed formations placed ammunitions for Grad systems in a residential area. pic.twitter.com/cejwQBH4z9