Lángokban Franciaország: a szakértő szerint brutális összegű károkat okoztak a zavargások

A szakértő szerint a zavargások során több mint 200 üzletet fosztotak ki teljesen, míg 300 bankfiókot leromboltak, és 250 dohánybolt is érintett volt. Bézieux szerint azonban ebben az önmagában is hatalmasnak számító, 1 milliárd eurós összegben még nincs is benne a turizmusra gyakorolt hatás, és nem tartalmazza a közintézményekben, például az iskolákban, könyvtárakban, rendőrőrsökben, valamint az országos zavargások során felgyújtott több száz járműben keletkezett károkat sem.

A zavargók például az ország egyik legnagyobb könyvtárát, a marseille-i Alcazar könyvtárat is célba vették.

"Még túl korai pontos számot mondani, de több mint egymilliárd eurónál tartunk, nem számítva a turizmusban keletkezett károkat. A zavargásokról készült videók, amelyek az egész világon keringenek, károsítják a Franciaországról alkotott képet. Mindig nehéz megmondani, hogy a hatás tartós lesz-e, de az biztos, hogy idén nyáron, amikor a szezon ígéretes volt, visszaesnek a foglalások. Már most is lemondtak utazásokat" - mondta Bézieux.

Az Egyesült Államokban a George Floyd-eset kapcsán kialakult zavargások a becslések szerint 2 milliárd dollárba kerültek, sok szakértő azonban azt állította, hogy ez a valódi káruk alulbecslése. Franciaország eközben jóval kisebb ország létére 7 nap alatt érte el az 1 milliárd eurót.

