Robbanás rázta meg Kijev központját

A kijevi katonai közigazgatás szerint a robbanás ukrán idő szerint 17.20-kor (magyar idő szerint 16.20-kor) történt a főváros központjában.

Előzetes információk szerint a robbanószerkezetet egy meghallgatásra vitt férfi hozhatta működésbe a bíróság mosdójában.

Sebesültekről nem érkezett jelentés, és egyelőre Oroszország felelőssége sem vetődött fel az incidens kapcsán.

One or more explosions and gunshots were heard in the building of the Shevchenkivskyi District Court of Kyiv.Ambulances and police are arriving at the scene. pic.twitter.com/ipMGppWjfU