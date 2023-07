Videó: kétes hatékonyságú trükköt lestek el az ukránok Oroszországtól

A madárkalitka egy rendkívül egyszerű eszköz: a harckocsi tornyára szerelnek egy fém rácsot, nagyjából fél-egy méterrel a torony fölé. Az eszköz eredeti rendeltetése az lenne hogy az ukrán csapatok által a háború korai szakaszában rendkívül nagy számban bevetett FGM-148 Javelin páncéltörő rakétákat még az előtt berobbantsa, hogy azok elérik a harckocsi páncéltestét. A tapasztalatok szerint a rakéták egyszerűen túl gyorsan vágódnak bele a célpontba ahhoz, hogy a kalitka bármilyen védelmet tudjon nyújtani ellenük.

Azt mindenesetre mind a milbloggerek, mind pedig a harcoló felek hadvezetése elismerte, hogy az ilyen kiegészítő páncélzat a lassabban haladó drónok (ukránok esetében a Switchblade-ek) ellen hatékony védelmet tud nyújtani.

Ukrainian army prepares M109L self propelled howitzer against Russian Lancet loitering ammunition.Im not saying it pic.twitter.com/isev9p2PnW