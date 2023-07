Itt lehet a geopolitikai versengés újabb gyújtópontja - Megindult a versenyfutás a szakadár államért

Szomáliföld 1991 óta kvázi független országként működik, viszont a nemzetközi szervezetek többnyire nem ismerik el. Ebben közös nevezőre találtak Tajvannal, amelyet szintén csak néhány ország ismer el független szuverén államként a világon. A számkivetett kormányok egymással igyekeznek erős politikai kapcsolatot kialakítani, hogy diverzifikálják a saját lehetőségeiket.

Szomáliföld hiába működik több mint három évtizede függetlenül, eddig nem sikerült teljesen leszakadni Szomáliától. Ennek hátterében számos tényező játszik szerepet. Egyrészt a terület gazdasági helyzete a tényleges függetlenedést követően egyből a világ legszegényebb országainak sorába röpítené Szomáliföldet, másrészt a keleti klánok továbbra sem támogatják az önállósodást, és inkább Szomáliához szeretnének tartozni. A belső konfliktusok gyakran járnak véres összecsapásokkal. Ezek a tényezők nagyban hozzájárulnak ahhoz, hogy

Szomáliföld évek óta képtelen megtartani az ígért demokratikus választásait.

Bár a választások megtartása nagyot javíthatna a terület nemzetközi megítélésén, ennek ellenére Tajvan már most is igyekszik szoros kapcsolatokat kialakítani Szomálifölddel. 2020 óta egyre közelebb kerül az afrikai területhez, személyes jelenléttel és támogatásokkal akarja megvetni a lábát a területen. Tajpej lelkes támogatója Szomáliföld választásainak, a sziget vezetése több fontos technológiai támogatást biztosított már a helyieknek a választások lebonyolításához. Szomáliföldön Tajvanon kívül jelen van még Dánia, az Egyesült Királyság és az Egyesült Arab Emírségek is, azonban velük jóval lazábbak a kapcsolatok.

A térség kiemelkedő geopolitikai szerepkörrel bír: Afrika szarvától északra futnak a fontos nemzetközi tengeri kereskedelmi útvonalak.

A szomszédos Dzsibutiba több ország is telepített korábban katonai bázisokat, hogy ellenőrizni tudja a térségi hajózási útvonalakat, itt található Kína egyetlen elismert külföldi katonai bázisa is. Peking térségi nyomulása lehet a kulcs Szomáliföld elismerése felé, ugyanis a geostratégiai szempontjai kiemeltté tehetik az Egyesült Államok szemében is. Washington azonban vonakodik a támogatásáról biztosítani a terület képviselőit, ameddig nem tartják meg a beígért választásokat.

Úgy tűnik, hogy Peking figyelmét elkerüli Szomáliföld, ezért itt kényelmesen tudja a kapcsolatai növelni a sziget vezetése. Kína kérdése azonban vitát generál a politikai szereplők között. Ameddig néhányan azt szeretnék, ha Szomáliföldet egy állandó ENSZ BT-tagsággal bíró ország támogatná – gondolva ez alatt elsősorban Kínára – addig mások pont előnyt szeretnének kovácsolni a tajvani kapcsolatokból és inkább Washington diplomáciai segítségére várnak.

A kép forrása: Eric Lafforgue/Art in All of Us/Corbis via Getty Images