500 napja tart az ukrajnai háború, szimbolikus helyszínre látogatott Zelenszkij

A kis szigetet még a háború első napjaiban foglalta el az orosz haderő. Legendássá vált az egyik ukrán katona megszólalása, aki, miután egy orosz hadihajó megadásra szólította fel őket, melegebb éghajlatra küldte a támadókat.

Az első hírek akkor arról szóltak, hogy az összes ukrán védő odaveszett; később kiderült, az oroszok fogságba vetették őket, majd fogolycserével szabadultak. A Kígyó-szigetet tavaly június 30-án feladták az oroszok, így most ismét ukrán kézen van.

Zelenszkij motorcsónakkal érkezett a szigetre, majd virágokat helyezett el a sziget védőinek tiszteletére.

A közzétett videóban az ukrán elnök azt mondta, az apró Kígyó-sziget visszaszerzése

jó bizonyítéka annak, hogy Ukrajna területének minden négyzetcentiméterét vissza fogja szerezni.

Zelenszkij továbbá köszönetet mondott a fegyveres szolgálatoknak és az ukrán népnek az elmúlt 500 napban mutatott hősies védekezésükért.

