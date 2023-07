Rohamra indultak az orosz páncélosok Avdijivkánál - Egy az egyben lemásolták az ukránok taktikáját

A drónról készült felvételen az látható, amint több orosz T-72-es harckocsi és BMP gyalogsági harcjármű rohamra indul Avdijivka közelében.

A videókon az is látszik, amint az ukrán tüzérség csúnyán megtizedeli a támadó páncélosokat.

Stopped Russian attack with a large number of armored vehicles involved, Avdiivka direction. By the 110th brigade of Ukraine. https://t.co/9MZeOFluhI