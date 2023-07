Ősöreg rakétával lőtte Ukrajna Oroszországot

Rakétatalálat érte Oroszország nemzetközileg elismert területét, egy kisvárosban okozott károkat egy SZ-200-as rakéta. Áldozatokról nem tesznek említést.

Ukrainian S-200 (5V28) anti-aircraft missile, converted to attack ground targets, reportedly fell on a sawmill in the village of Bytosh, Bryansk region. pic.twitter.com/WcToDT1fQY