Ritka felvételek: bevetette Ukrajna Oroszország egyik legpusztítóbb fegyverét

A TOSz-1-es rakéta-sorozatvető (orosz fantázianevén „Szolncepjok”, vagyis „Perzselő napfény”), az orosz haderő egyik legnagyobb tűzerejű tüzérségi fegyvere. A T-72-es harckocsi alvázára épített nehéz lángszórók 30 vagy 24 darab 220 milliméteres, termobárikus töltet indítására képesek.

A „vákuumbomba” néven is ismert fegyver lényege, hogy a levegőből felhasznált oxigén segítségével nagy hatóerejű, nagy rombolásra képes robbanást generál.

Ezek a legnagyobb robbanást generáló nem-nukleáris fegyverek a világon.

Bár a TOSz-1-es a rövid hatótávolságából fakadóan (6-10 kilométer) kénytelen a frontvonal közelében operálni, jelenleg nem ismertek nagyobb orosz veszteségek a típusból: eddig hivatalosan 6 darab elvesztését igazolták (ebből három ukrán kézre jutott), illetve további két darab megsemmisülését feltételezik.

Ukrainian forces use a captured former Russian TOS-1A thermobaric MRL to hit Russian positions outside of Tors'ke, Donetsk Oblast.The system was reportedly captured last fall in Balakliya with a number of rockets. pic.twitter.com/6VcaXpPI6j