Felszállt 32 kínai harci repülőgép, egy H-6-os bombázó is megjelent Tajvan mellett

A tájékoztatás szerint a Tajvan déli és délnyugati partjai közelében rendezett műveletben több hadihajó és vadászrepülőgép is részt vett.

A tárca hozzátette, hogy az utóbbi 24 órában 32 kínai harci repülő haladt át a tajvani légvédelmi azonosító zónán (ADIZ), köztük nukleáris fegyver hordozására képes H-6 típusú bombázógép is.

32 of the detected aircraft (SU-30*6, BZK-005 UAV RECCE, J-16*6, J-10*10, Y-8 ASW*2, Y-8 EW, H-6*4, KJ-500 AEW&C, Z-9 ASW) had crossed the median line of the Taiwan Strait or entered Taiwans southwest and east ADIZ. pic.twitter.com/tbtoid0CH4