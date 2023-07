Már meg is érkeztek Ukrajnába az amerikai lőszerek, amelyek a NATO-n belül is ellentéteket szültek

Épp most kaptuk meg, még nem használtuk őket, de radikális változást hozhatnak

– mondta a parancsnok.

Hozzátette, a katonai vezetés fog dönteni arról, pontosan hol vessék be a kazettás bombákat. Ukrajna korábban ígéretet tett arra, hogy csak a megszállt ukrán területeken használják őket, nemzetközileg elismert orosz területeket nem támadnak. Tarnavszkij ezt most kiegészítette azzal, hogy sűrűn lakott területeket sem támadnak, a bombák ugyanis a civilekre is veszélyesek.

Az Egyesült Államok szerint a lőszerhiány miatt van szükség a kazettás bombák bevetésére, de amint a hagyományos lőszerek ismét jobban rendelkezésre állnak, nem szállítanak többet.

A világon több mint száz országban tiltott a kazettás bombák használata, de nem tartozik ide az Egyesült Államok, Ukrajna és Oroszország sem. Utóbbi bevetett már kazettás bombákat az ukrajnai háborúban.

Több NATO-ország is egyet nem értését fejezte ki a kazettás lőszerek Ukrajnába szállításával kapcsolatban,

így Nagy-Britannia és Spanyolország is.

Címlapkép: Herszon megyében talált, kazettás lőszereket hordozó rakéta. Alice Martins/For The Washington Post via Getty Images