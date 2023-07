Újabb erősítés: máris a fronton dübörögnek a csúcsmodern álcázással ellátott Stridsvagn-ek

A háborús veszteségekkel és katonai felszereléssel foglalkozó UAWeapons Twitter-fiók tette közzé a felvételeket, amin a svédek által adományozott Stridsvagn 122-esek láthatóak, Ukrajnában. Ez a felvétel az első vizuális bizonyíték arra, hogy Svédország leszállította az év elején megígért 10 darab páncélost.

The first sighting of Swedish-supplied Stridsvagn 122 tanks in service with the Ukrainian army, complete with Barracuda IR-dampening camo net. In total 10 of these advanced variants of the Leopard 2 were supplied to Ukraine by Sweden.