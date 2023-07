Szupermodern fegyverekkel erősít a kínai hadiflotta: hamarosan lopakodó rombolók állnak szolgálatba

Hamarosan vízre bocsáthatják a 12 000 tonnás vízkiszorítású Renhaj-osztályú, lopakodó rakétás rombolót. A kínaiak szerint ez a világ második legerősebb romboló hajója az amerikai DDG-1000 vagy USS Zumwalt rakétás rombolója után. A nagyteljesítményű rakétarendszerekkel felszerelt hajókat a kínai repülőgép-hordozók „testőrének” szánják.

China's New Type # Break Cover at two Shipyards - Naval News New imagery confirms that production of the next generation frigate for the Chinese Navy () is now underway at both Hudong in Shanghai and Huangpu Wenchong in Guangzhou. #054B