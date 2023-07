Moszkva minden haragja Odesszára zúdul - Lényegében elesett a légvédelem

Moszkva álláspontja szerint az ukrán tengeri drónokat tároló üzemeket, valamint üzemanyag utántöltő állomásokat lőnek, főleg különféle robotrepülőgépekkel, Kijev ezzel szemben azt állítja, hogy az ukrán gabonaszállítást akarják ellehetetleníteni (Ukrajna hajlandó lenne folytatni a gabonaszállítást a hétfőn bedőlt gabonaalku ellenére is).

Az orosz légicsapások már a harmadik napja folytatódnak a város ellen, több videó is megjelent a becsapódásokról.

Air Defenses in Odesa appear to be almost Nonexistent tonight with Drone and Missile Strikes continuing. pic.twitter.com/Y6bpTNCY2R