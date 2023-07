Kiszivárgott: megdézsmálták a nyugati fegyveradományokat Ukrajnában

Bűnözők, önkéntes harcosok és fegyverkereskedők Ukrajnában tavaly elloptak néhány nyugatról származó, az ukrán csapatoknak szánt fegyvert és felszerelést – számolt be róla a CNN , egy birtokukba jutott, 2022. október 6-án keltezett Pentagon-dokumentum alapján.

A jelentés szerint a fegyverek és felszerelések ellopására irányuló törekvések végül nem értek teljesen célt, mert az ukrán hírszerző szolgálatok a feketepiaci értékesítés előtt lecsaptak az összeesküvőkre.

A Pentagon-jelentés, amely a 2022. február-szeptember közötti időszakot vizsgálta, megállapította, hogy az Egyesült Államok képtelen volt az összes szállított katonai felszerelések előírt végfelhasználási nyomon követésére, köszönhetően a korlátozott amerikai jelenlétre az országban.

A jelentés azt is részletezi, hogy főként a kisebb méretű eszközök – például éjjellátók, kézifegyverek, vagy azokhoz való lőszerek követésével gyűlt meg az amerikai hatóságok baja. Hozzáteszi azonban azt is, hogy Ukrajna mindvégig igyekezett együttműködni az esetleges korrupciós törekvések megakadályozásában.

Októbertől kezdve az amerikai védelmi minisztérium nyomkövető rendszereket biztosított Kijevnek a jobb monitorozás érdekében.

Az amerikai kormány továbbra is élesen tudatában van a lehetséges illegális eltérítés kockázatának, és az ukrán kormánnyal szoros együttműködésben proaktív lépéseket tesz a kockázat mérséklésére

– reagálta az amerikai külügyminisztérium szóvivője a jelentésekre.

A jelentés szerint a bűnszervezeteknek mégis sikerült ellopniuk néhány, az USA és szövetségesei által biztosított fegyvert és felszerelést. A részletezett esetekben általában géppuskák, gránátvetők és hozzájuk tartozó lőszerek és aknagránátok tűntek el, de végül a feketepiaci értékesítés előtt az ukrán hírszerzés lecsapott a tolvajokra.

A jelentés azt is hozzáteszi, hogy az esetek többségében orosz megbízásra szivárogtak be önkéntes zászlóaljak kötelékébe, de ismertettek esetet arról is, hogy ukrán fegyverkereskedő, vagy épp ukrán bűnözők próbálkoztak a nyugatról érkező fegyverek eltulajdonításával.

Címlapkép forrása: Shutterstock