Leleplező műholdfelvételek: gigantikus bázist létesített Cel mellett a Wagner csoport

Az elmúlt hetek során számtalan Wagner csoporthoz köthető katonai konvoj vonult végig Fehéroroszország területén. A csapatmozgások nyílt célja, hogy az orosz zsoldoscég megvesse a lábát Belaruszban, miután Jevgenyij Prigozsin lázadása miatt a Wagner valószínűleg kegyvesztett lett Oroszországban.

A belarusz ellenzéki Hajun projekt most műholdképeket publikált, melyen világosan látszik, hogy a Wagner csoport birtokba vett egy épületkomplexumot a Fehéroroszország központi részén található Cel település mellett. Az orosz zsoldosok több száz járművet – többnyire tehergépkocsikat és csapatszállítókat – vittek a térségbe.

