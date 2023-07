Rácz András: ez a pusztítás nem véletlen találatok eredménye

Rácz András Oroszország-szakértő Facebook-posztban magyarázta el, miért nem lehetett véletlen találatok eredménye az odesszai katedrálist ért csapás, és miért hamis az oroszok által hangoztatott állítás, miszerint az épületet ukrán légvédelmi rakéta találta el.

Ahogyan arról beszámoltunk, az UNESCO védelem alatt álló odesszai történelmi belváros legnagyobb egyházi épületét, a katedrálist is súlyos károk érték a vasárnap hajnali orosz rakétázások idején, amely miatt az ukrán államfő és még az olasz miniszterelnök is felemelte szavát. A várost ért támadások egyébként egy halálos áldozatot követeltek, és 19-en megsérültek, akik közül 14 embert kórházba vittek, és közben hat lakóház is romba dőlt. Az orosz védelmi minisztérium tagadta, hogy ők lőtték volna a katedrálist, inkább azt sugallták, hogy ukrán légvédelmi rakéta találhatta el azt.

A ma éjjeli odeszai támadást az oroszok a korábbiaktól eltérő módon hajtották végre. Ezúttal Shahed drónokat nem indítottak, "csak" Oniksz, H-22 és Kalibr robotrepülőgépeket, valamint Iszkander rakétákat (K és M változat.)

-írta a Facebook-oldalán Rácz András.

Ezek mind precíziós fegyverek. (Még az öreg, hajó ellen H-22 a relatíve legbutább, de ezt az épületet láthatóan egynél több találat érte - szóval nem az történt, hogy egy más célpontra kilőtt régi H-22 véletlenül a székesegyházat találta el.) Másképp fogalmazva, ez a pusztítás nem véletlen találatok eredménye, nem collateral damage, hanem teljesen szándékos.

- magyarázta a szakértő.

Arra az oroszok által is hangoztatott állításra, miszerint a katedrálist ukrán légvédelmi rakéta találta el, Rácz az alábbi választ adta:

Nem, nem légvédelmi rakéta. Legalább három okból nem.



1) A légvédelmi rakéta-indítók Odesszától a tengerparton keletre és délnyugatra vannak, és a tenger irányába lőnek - pont azért, hogy ne a városra hulljanak vissza a roncsok/repeszek.



2) Ezt az épületet egynél több találat érte. Ergo, kizárt, hogy véletlen légvédelmi találat lett volna, mert két eltévedt rakéta kb nulla eséllyel esik ugyanoda.



3) Ha légvédelmi rakéta lett volna, akkor döntően repesz-sérüléseket látnánk, ezek viszont high explosive nyomok (más fotókon látszik, hogy a tető jelentős részét is levitték a robbanások, falak dőltek ki, stb. - légvédelmi rakéta ilyet nem tud)

Címlapkép forrása: Scott Peterson/Getty Images