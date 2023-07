Komoly nyugati nehézfegyvert vesztett Ukrajna

Információk szerint Oroszország a második brit AS-90-est is megsemmisítette a frontvonalon. Nagy-Britannia az év elején jelentette be, hogy a régóta nagyon várt Challenger 2-es típusú tankok mellett a saját fejlesztésű AS-90-es önjáró lövegekkel is segíti Ukrajnát. A típusból összesen 32-t küldtek Kijevnek. A felvételeken látszódik, hogy az első veszteséghez hasonlóan ezúttal is szinte teljesen megsemmisült a típus.

Only the 2nd Visually Confirmed Loss of a British AS-90 155mm Self-Propelled Howitzer during the War in Ukraine; the U.K. has provided Ukraine with 20 of these Artillery Pieces. pic.twitter.com/yAq36jwxDC