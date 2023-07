Felvételek: Románia határának közvetlen közelében robbant fel egy orosz rakéta

Tegnap hajnalban orosz rakéta- és dróntámadások érték az ukrajnai Reni, illetve Izmail települések kikötőit. A települések a Duna partján találhatók, közvetlenül határosak a NATO-tagállam Romániával.

Nemrég felvétel látott napvilágot arról az orosz rakétáról, amely Reni kikötőjébe csapódott be. Nagyon úgy fest, hogy a videó (egy részét) a túlpartról, vagy talán egy Dunán közlekedő hajóról rögzítették.

Russian strikes on Ukraines Reni Port in Odesa last night. pic.twitter.com/zThBalxmr8