Kényes ponton épít katonai bázist Kína - Ideje, hogy felkészüljön Amerika a legrosszabbra?

Amerikai jelentések szerint Kína gyors építkezésekbe kezdett Ream kikötőjében, Kambodzsa délkeleti partvidékén. A fejlesztések során egy olyan mólót építenek, amely alkalmas lehet egy repülőgép-hordozó dokkolására is. A felvételek tanúsága szerint kikötő felépítése nagyban hasonlít az – egyetlen kínai tengerentúli katonai bázisként működő – Dzsibutiban található haditengerészeti dokkhoz.

Peking a tengeri erejének növelésével szeretné a saját hatalmát kiterjeszteni a szélesebb térségbe is.

Kínának – az Egyesült Államokkal ellentétben – nincs meg az a nemzetközi hálózata, amely lehetővé teszi a pekingi haditengerészet számára a világ körbehajózását. A hasonló fejlesztések növelik a lehetőségeket, és stratégiai előnyhöz juttatják a térségben a nagyhatalom ambícióit. Az amerikai vezetésben egyelőre vita tárgyát képezi, hogy pontosan mi a kínai vezetés célja a támaszponttal. Szerintük Kína a Dél-kínai-tengeren és a Hainan-szigeten hasonlóan előnyös bázist tudna üzemeltetni.

Kína ezzel meg tudná erősíteni jelenlétét a stratégiai fontosságú Malaka-szorosban is, ahol a világ tengeri kereskedelmének jelentős része áthalad.



1/ This combination photo of handouts from US commercial imagery company BlackSky Technology Inc. released on July 24, 2023 shows the site of a naval base under construction in Ream, Cambodia on August 18, 2021 (top) and July 13, 2023. pic.twitter.com/HcbALfSeHv