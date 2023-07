Hírszerzési jelentés: új feladatot kapott az orosz Fekete-tengeri flotta

Az Egyesült Királyság védelmi minisztériuma szerdán is elkészítette az orosz-ukrán háborúval foglalkozó szokásos napi jelentését , melyben ezúttal az orosz Fekete-tengeri flotta új feladatkörével foglalkoztak.

A hírszerzés három pontban foglalta össze meglátásait:

Az orosz Fekete-tengeri flotta minden bizonnyal felkészült az ukrán kikötők blokádjára azt követően, hogy Moszkva múlt héten nem újította meg a gabonamegállapodást.

azt követően, hogy Moszkva múlt héten nem újította meg a gabonamegállapodást. A modernnek számító Szergej Kotov korvett a Fekete-tenger déli részén járőrözik, feladata valószínűleg a Boszporusz és Odessza közötti kereskedelmi útvonalak ellenőrzése lesz. Reális az esély arra, hogy a Kotovhoz több orosz hadihajó is csatlakozni fog annak érdekében, hogy hatékonyabban el tudják fogni a potenciálisan Ukrajnába tartó hajókat.

Reális az esély arra, hogy a Kotovhoz több orosz hadihajó is csatlakozni fog annak érdekében, hogy hatékonyabban el tudják fogni a potenciálisan Ukrajnába tartó hajókat. Az orosz haditengerészet az elmúlt hónapokban kevéssé vett részt az ukrajnai harcokban, a védelmi minisztérium szerint valószínű az, hogy a régióban ismét növekedni fog a konfliktus intenzitása.

Címlapkép: az orosz Fekete-tengeri flotta Dmitrij Rogacsev korvettje, a Kotov testvérhajója Szevasztopol kikötőjében. A címlapkép illusztráció, forrása: mil.ru/Ministry of Defense of Russia via Wikimedia Commons