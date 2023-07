Jönnek a felvételek a Robotyne elleni ukrán rohamról – Úgy néz ki, tényleg elég csúnyán alakulnak a dolgok

Pár órája tette közzé az orosz Rybar Telegram-csatorna a hírt, hogy az ukrán 33-as és 116-os számú ukrán gépesített dandár támadást kezdett a Robotyne térségében húzott orosz védvonalakkal szemben. Az akcióban az egyébként elég jól értesült orosz OSINT-csatorna szerint 80 harcjármű vett részt.

Délutánra megjöttek az első felvételek az offenzíváról. Ezek alapján úgy tűnik, legalább részben igazak azok az orosz állítások, hogy a térségben nagyszabású katonai akció zajlik és az is, hogy az ukrán fegyveres erők komoly veszteségeket szenvedtek a műveletek során.

Az orosz RV Voenkor háborús Telegram-csatorna által publikált felvételeken jól látható, hogy az ukrán haderő legalább kettő, BRAT moduláris kiegészítő-páncélzattal felszerelt amerikai M2 Bradley-t és egy korábban oroszoktól zsákmányolt T-72B3-at vesztettek az akcióban.

️‍️Destroyed enemy armored group: abandoned American Bradley infantry fighting vehicles and a tank near Orekhov The Armed Forces of Ukraine tried to attack the positions of the 70th regiment between the settlement. Rabotino and Verbovoye, but were defeated, apparently part of pic.twitter.com/ogYCn7QOVm