Lecsapott az ukrán elitkommandó: hatalmas robbanással veszett el Oroszország egyik legütőképesebb tüzérségi fegyvere

Videót osztott meg a Ukraine Weapons Tracker az az ukrán szövetségi hírszerző szolgálat, az SzBU elitegységének, az Alfa különleges műveleti csoportnak egyik bevetéséről. Az akció során az ukrán kommandósok egy kamikaze-drón segítségével megsemmisítettek egy orosz TOSz-1A termobárikus rakéta-sorozatvetőt.

A TOSz-1A típusú „nehéz lángszóró” Oroszország egyik legnagyobb rombolóerejű tüzérségi fegyvere: 220 milliméteres, termobárikus rakétákkal van felszerelve, mellyel képes megerősített ellenséges állásokat, bunkereket, katonai bázisokat megsemmisíteni.

: The spectacular destruction of a Russian TOS-1A thermobaric multiple rocket launcher by an FPV loitering munition of the Ukrainian SBU #Ukraine