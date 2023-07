Ukrán siker Donyec megyében, újabb támogatót talált Oroszország - Háborús híreink csütörtökön

Az Európában irányadó Brent típusú kőolajhoz képest az orosz Ural kőolaj árelőnye „már elég kicsi, bizonyos területeken nagyon alacsony, általánosságban pedig 15 dollár alatti” – jelentette be az orosz kormány tudatos lépéseinek eredményét a mai orosz-afrikai szentpétervári fórumra időzítve az orosz energetikai miniszter. Ez azt jelenti, hogy új helyzet van kialakulóban az orosz olajexport árazásában Európa irányába, és ez több országot is érint, többek között Csehországot és Magyarországot is. Mindez megerősíti a Portfolio két különböző forrásból származó előzetes információit is, miszerint az orosz fél a Brenthez képest a korábbinál sokkal kisebb negatív spreadet tervez adni a Mol felé, és erre jönne rá az ukránok újabb komoly tranzitdíj emelése, és e két tényező miatt szinte eltűnne az Ural árelőnye a Brenthez képest. Ez pedig nagy jelentőségű téma Magyarország kőolajellátása szempontjából is, és további fontos kérdéseket is kinyit, például az orosz kőolajról való felgyorsított leválást is.