Videón a hatalmas hadgyakorlat: éles háborút szimulált Kína legnagyobb ellensége

Tajvan a napokban tartja az év legfontosabb katonai hadgyakorlatát, a Han Kuang hadgyakorlatot, melyen egy esetleges kínai invázió elleni védekezést szimuláltak. Az gyakorlatok során kiemelt célpontok elleni támadások kivédését gyakorolták, így a sziget legfontosabb polgári kikötőit, és reptereit is bevonták a tesztekbe. A felvételeken AH-64E Apache harci helikopterek repülnek a tajpeji tengerpartok felett, amely a város legfontosabb kikötője mellett található.

